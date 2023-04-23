Тайские заметки. 10 наблюдений о жизни в Королевстве Как помнит миллиард моих читателей (или больше?), прошлый выпуск назывался Паттайские Заметки. Но поскольку здесь я пишу о моментах и за пределами этого

Братислава Столица Словакии. Начало ноября. Было особым счастьем прилететь сюда с тёплого Кипра, чтобы окунуться в настоящую золотую осень. И через пару дней уехать

ТОП-50 любимых фильмов Несколько лет назад я начал вести список понравившихся фильмов. Перед вами первые 50 из них. Это не значит, что фильмы с 1 по 50 являются моими самыми-самыми

Canva Есть на свете проекты, в которые бы я инвестировал не просто, а с большущим удовольствием. Вот прям радостно бы вложился, честно. Один из них —

Плакат мечты — личный опыт и кейс по заработку Помню, проходили мы с моей благоверной курсы по управлению личными финансами. Было это в так называемом «клубе миллионеров» Максима Темченко.

Как я бросил пить Или даже так: Как алкоголь ушёл из моей жизни Отзыв о моём счастливом безалкогольном образе жизни закрепился в топе Гугла, и его регулярно находят люди

Паттайские заметки. 10 записей о жизни в городе Продолжаю публикации о жизни в Паттайе, не пытаясь уместить всё в один пост (кстати, вот он — Жизнь в Паттайе, часть 1). Волей-неволей, конечно

Мемуары. Часть 3. «Официант» 🙂 Предыдущая часть, в которой я зашёл в кофейню с надеждой найти хоть какую-то работу, неважно — грузчиком, дворником или официантом, здесь. …