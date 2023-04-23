Тайские заметки. 10 наблюдений о жизни в Королевстве

Как помнит миллиард моих читателей (или больше?), прошлый выпуск назывался Паттайские Заметки. Но поскольку здесь я пишу о моментах и за пределами этого
Снова здравствуй, Бангкок! Не считая прилётов в твой прекрасный аэропорт Суварнабхуми (без посещения города), мы не виделись с тобой 5,5 лет.
Столица Словакии. Начало ноября. Было особым счастьем прилететь сюда с тёплого Кипра, чтобы окунуться в настоящую золотую осень. И через пару дней уехать
Несколько лет назад я начал вести список понравившихся фильмов. Перед вами первые 50 из них. Это не значит, что фильмы с 1 по 50 являются моими самыми-самыми
Есть на свете проекты, в которые бы я инвестировал не просто, а с большущим удовольствием. Вот прям радостно бы вложился, честно. Один из них —
Помню, проходили мы с моей благоверной курсы по управлению личными финансами. Было это в так называемом «клубе миллионеров» Максима Темченко.
Или даже так: Как алкоголь ушёл из моей жизни Отзыв о моём счастливом безалкогольном образе жизни закрепился в топе Гугла, и его регулярно находят люди
Продолжаю публикации о жизни в Паттайе, не пытаясь уместить всё в один пост (кстати, вот он — Жизнь в Паттайе, часть 1). Волей-неволей, конечно
Предыдущая часть, в которой я зашёл в кофейню с надеждой найти хоть какую-то работу, неважно — грузчиком, дворником или официантом, здесь. …
Красиво, легко и быстро стабилизировать видео на смартфоне вам поможет приложение Гугл Фото https://www.google.com/photos/about/ Для чего стабилизировать видео?