runway-street-food-nightmarket-boeing-747
Тайские заметки. 10 наблюдений о жизни в Королевстве
093
Как помнит миллиард моих читателей (или больше?), прошлый выпуск назывался Паттайские Заметки. Но поскольку здесь я пишу о моментах и за пределами этого
Webliner
Небоскрёб Маханакхон в Бангкоке
Небоскрёб Маханакхон в Бангкоке — крыша с прозрачным полом и невероятный вид с 74 этажа
0110
Снова здравствуй, Бангкок! Не считая прилётов в твой прекрасный аэропорт Суварнабхуми (без посещения города), мы не виделись с тобой 5,5 лет.
Webliner
Братислава
082
Столица Словакии. Начало ноября. Было особым счастьем прилететь сюда с тёплого Кипра, чтобы окунуться в настоящую золотую осень. И через пару дней уехать
Webliner
terminator 2
ТОП-50 любимых фильмов
084
Несколько лет назад я начал вести список понравившихся фильмов. Перед вами первые 50 из них. Это не значит, что фильмы с 1 по 50 являются моими самыми-самыми
Webliner
Canva
056
Есть на свете проекты, в которые бы я инвестировал не просто, а с большущим удовольствием. Вот прям радостно бы вложился, честно. Один из них —
Webliner
работает ли плакат мечты
Плакат мечты — личный опыт и кейс по заработку
048
Помню, проходили мы с моей благоверной курсы по управлению личными финансами. Было это в так называемом «клубе миллионеров» Максима Темченко.
Webliner
Как я бросил пить
073
Или даже так: Как алкоголь ушёл из моей жизни Отзыв о моём счастливом безалкогольном образе жизни закрепился в топе Гугла, и его регулярно находят люди
Webliner
паттайские заметки
Паттайские заметки. 10 записей о жизни в городе
0224
Продолжаю публикации о жизни в Паттайе, не пытаясь уместить всё в один пост (кстати, вот он — Жизнь в Паттайе, часть 1). Волей-неволей, конечно
Webliner
купюра 50 рублей нулевые годы
Мемуары. Часть 3. «Официант» 🙂
093
Предыдущая часть, в которой я зашёл в кофейню с надеждой найти хоть какую-то работу, неважно — грузчиком, дворником или официантом, здесь. …
Webliner
Как стабилизировать видео на телефоне
Как стабилизировать видео на телефоне
0148
Красиво, легко и быстро стабилизировать видео на смартфоне вам поможет приложение Гугл Фото https://www.google.com/photos/about/ Для чего стабилизировать видео?
Webliner

Главная

О блоге

Контакты

cyprus flag  thailand flag

Добро пожаловать в мой лайфстайл-блог (это когда автор публикует материалы о своей повседневной жизни, без привязки к какой-то конкретной тематике).

Мой Youtube Канал:

Занимаюсь маркетингом и рекламой (паблишер), свой бизнес в Европе. В 23-м году занялся Ютубом, развиваю несколько каналов.
Прожил 5 лет на Кипре, недавно переехал в Таиланд.

Тематики: путешествия, бизнес, мышление, йога, интернет, саморазвитие, вегетарианство, карма, жизнь без алкоголя, отношения, деньги.

Без копипасты и теории. Авторский контент, основанный на личном опыте.

Социалки: Tg, YT, Ig - /webliner | Tw, TT - @wblnr

This website uses cookies to improve user experience. By continuing to use the site, you consent to the use of cookies.